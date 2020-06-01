Англия

"Канониры" надеются сохранить своего ключевого исполнителя.

Пьер-Эмерик Обамеянг может остаться в Арсенале, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Équipe.

По информации источника, 30-летний футболист получил предложение от "канониров" о продлении действующего соглашения.

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Отметим, что контракт Обамеянга с Арсеналом рассчитан до 30 июня 2021 года. Согласно последним слухам, габонец хочет покинуть "канониров".

В текущем сезоне Обамеянг провел 26 матчей в АПЛ: на его счету 17 голов и 2 ассиста.