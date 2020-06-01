Испания

Португальский защитник хочет перебраться в чемпионат Англии.

Нельсон Семеду уведомил Барселону, что он готов к трансферу, но приоритетом для него остается Манчестер Сити, сообщает Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что каталонцы не настроены на обмен и хотят получить за защитника денежную компенсацию. Среди других претендентов фигурировали Ювентус и Интер.

Семеду переехал в Барселону из Бенфики в 2017 году за 35 миллионов евро, а его действующий договор с клубом истекает в 2022 году.

Напомним, что Барселона ранее рассматривала вариант обмена Семеду на Канселу.