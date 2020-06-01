Англия

Второй по силе дивизион Англии вернется вслед за Премьер-лигой.

Большой футбол возвращается в Великобританию после вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Вслед за АПЛ возобновится Чемпионшип, являющийся вторым по силе дивизионом Англии.

Как сообщает официальный сайт лиги, Чемпионшип вернется на телевизионные экраны 20 июня при соблюдении всех мер безопасности и рекомендуемых эпидемиологических мероприятий. Также поединки будут проходить без зрителей.

Стоит отметить, что в Чемпионшипе осталось доиграть девять туров и стадию плей-офф. На данный момент лидером турнирной таблицы является Лидс, который набрал 71 очко в 37 матчах.

Напомним, возобновление английской Премьер-лиги планируется на 17-е июня. Первыми поединками после паузы должны стать противостояния между Астон Виллой и Шеффилд Юнайтед, а также Манчестер Сити и Арсеналом.