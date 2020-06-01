Англия

Команды Премьер-лиги должны принять совместное решение в случае досрочного завершения сезона-2019/20.

Английская Премьер-лига вскоре вернется после вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, однако в руководстве лиги допускают вариант того, что чемпионат в конечном итоге может быть не доигран.

Таким образом, в четверг, 4 июня, состоится общее собрание, на котором все 20 клубов совместно должны принять решение в случае, если сезон-2019/20 в АПЛ будет завершен досрочно.

Как сообщает Sky Sports, большинство команд, находящихся во второй половине турнирной таблицы, выступают за отмену вылета в Чемпионшип, если нынешнюю кампанию не получится доиграть по разным причинам. Интересно, что эту идею готов поддержать и один топ-клуб АПЛ.

Напомним, возобновление английской Премьер-лиги планируется на 17 июня. Первыми поединками после паузы должны стать противостояния между Астон Виллой и Шеффилд Юнайтед, а также Манчестер Сити и Арсеналом. Чемпионшип, в свою очередь, вернется на телевизионные экраны 20 июня.