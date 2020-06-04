Англия

Украинский полузащитник рассказал о том, как трудно попасть в заявку "горожан".

Александр Зинченко считает, что критики многого не понимают об игре в Англии, где идет сражение за то, чтобы хотя бы попасть 18 игроков, которые могут принять участие в матче.

"В Англии очень много игр и выступать одной обоймой невозможно. Всегда есть ротация. Болельщики многое не понимают, когда критикуют или что-то пишут. Тут очень сложно находиться.

С одной стороны — это кайф, находишься в одной из лучших команд мира. С другой стороны — тут очень сложно. Тут тренировка — это убийство. Люди сражаются. Попасть в заявку из 18 человек — победа. Были случаи, когда Марез тренировался плохо и не попадал в заявку, хотя его за 60 миллионов купили", - сказал Александр Зинченко в эфире Youtube-канала Миля.

Напомним, ранее Александр Зинченко рассказал, как сдает тест на коронавирус в Манчестер Сити.