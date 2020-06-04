Англия

Полузащитник Манчестер Сити рассказал о том, как английский футбол возвращается.

Александр Зинченко описал процедуру прохождения теста на коронавирус в Манчестер Сити, а также подколол Артема Милевского за его экстравагантное появление в халате на презентацию Олега Блохина.

"Тесты сдаем два раза в неделю. С утра приезжаем на базу, из машины даже не выходим, окошечко приоткрыли. Женщина в скафандре быстро палочкой ватной быстро слюну взяла, в нос сунула, прокрутила и все — можно домой.

Я в тапочках езжу. Как ты встречал главного тренера в халате, так и я плюс-минус. Выезжаю на тренировки обычно, чтобы к 10:20 быть готовым к заезду. Минута опоздания — штраф. Большой ли? Не знаю, еще не попадал", — сказал Александр Зинченко в эфире Youtube-канала Миля.

Напомним, что полузащитник испанского Алькоркона Сергей Мякушко заявил, что он проходит тесты на коронавирус каждый день