Лондонцы хотят продлить соглашение с немецким защитником.
Антонио Рюдигер, Getty Images
06 июня 2020, 13:20
Челси хочет сохранить защитника Антонио Рюдигера и начал с ним переговоры по новому контракту, сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира.
Руководство уже обратилось с предложением к немецкому центрбеку и обсуждает с его агентами условия сотрудничества.
Действующий контракт футболиста лондонским клубом рассчитан до июня 2022 года.
Рюдигер перешел в Челси летом 2017-го из Ромы. В текущем сезоне 27-летний защитник провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что Челси продлил контракт с нападающим Оливье Жиру.