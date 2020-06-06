Англия

Лондонцы хотят продлить соглашение с немецким защитником.

Челси хочет сохранить защитника Антонио Рюдигера и начал с ним переговоры по новому контракту, сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира.

Руководство уже обратилось с предложением к немецкому центрбеку и обсуждает с его агентами условия сотрудничества.

Действующий контракт футболиста лондонским клубом рассчитан до июня 2022 года.

Рюдигер перешел в Челси летом 2017-го из Ромы. В текущем сезоне 27-летний защитник провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Челси продлил контракт с нападающим Оливье Жиру.