Англия

Нидерландец может оказаться на Олд Траффорд.

Руководство Манчестер Юнайтед вновь включилось полузащитника Аякса Донни ван де Беека в свой шорт-лист, сообщает The Times.

По данным источника, "манкунианцы" рассчитывают сбить цену на нидерландского футболиста, тем самым сэкономив на трансферном рынке.

Известно, что в услугах игрока заинтересован Реал. Кроме того, ранее сообщалось, что побороться за молодого хавбека может Ньюкасл.

В этом сезоне ван де Беек провел 37 поединков в футболке амстердамцев, забив 10 голов и сделав 11 результативных передач.