Англия

Новые владельцы хотят заполучить 23-летнего полузащитника.

Ньюкасл проявляет интерес к хавбеку Аякса Донни ван де Бееку, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, инициатива исходит от новых владельцев, которые ожидают проверки сделки о покупке "сорок" от Премьер-лиги.

Читайте также: Ньюкасл — чемпион? Что будет, если АПЛ одобрит покупку клуба аравитянами

Сообщается, что будущий председатель совета директоров Ясир Аль-Румайян уже контактировал с агентом нидерландца.

Ранее сообщалось, что в услугах Донни также заинтересован мадридский Реал.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.