Новые владельцы хотят заполучить 23-летнего полузащитника.
ДОННИ ВАН ДЕ БЕЕК, GETTY IMAGES
09 мая 2020, 18:39
Ньюкасл проявляет интерес к хавбеку Аякса Донни ван де Бееку, сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, инициатива исходит от новых владельцев, которые ожидают проверки сделки о покупке "сорок" от Премьер-лиги.
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Сообщается, что будущий председатель совета директоров Ясир Аль-Румайян уже контактировал с агентом нидерландца.
Ранее сообщалось, что в услугах Донни также заинтересован мадридский Реал.
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