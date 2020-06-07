Англия

Менеджер высказал свое мнение о поединках без зрителей.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард прокомментировал грядущий рестарт АПЛ, который состоится без зрителей.

"В футбольном плане мы готовимся примерно так же, как и всегда. В других компонентах игры, конечно, будут перемены".

"Мы должны постараться сделать все возможное, чтобы подготовиться к изменениям в атмосфере. Мы обсудили это с игроками. Это будет отличаться от того, что мы привыкли видеть. Это может изменить темпы игры. Мы видели это немного в Германии, и мы должны быть готовы адаптироваться к новой реальности", — сказал Лампард официальному сайту "синих".

Ранее сообщалось, что вингер Челси Педро по окончанию текущего сезона может присоединиться к Валенсии.