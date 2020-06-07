Вингер желает вернуться в Испанию, но его финансовые запросы могут этому помешать.
Педро, getty images
07 июня 2020, 14:40
Педро может на правах свободного агента перебраться в Валенсию, сообщает Sport.es.
Проблемой может стать заработная плата игрока, которая непосильна для левантийцев. Тем не менее, Педро очень хочет вернуться в Испанию, а потому, возможно, пойдет на уступки.
В текущем сезоне 32-летний игрок провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись двумя голами и тремя ассистами.
Напомним, что также есть большая вероятность того, что Педро может оказаться в Роме.