Англия

Хавбек рассказал о чемпионской гонке.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган рассказал о том, почему его команда проиграла чемпионскую гонку в АПЛ.

"В этом сезоне в Премьер-лиге мы остались позади в гонке чемпионата. Мы не могли показать тот эффект, как в последние два сезона, когда мы становились чемпионами".

"Не важно играем ли мы в хороший футбол или демонстрируем хорошие матчи. Есть очки, которые мы просто потеряли. Ливерпуль вышел на этот уровень, не потеряв много очков, в отличии от нас, поэтому разница увеличилась", — сказал Гюндоган Fanatik.

Ранее защитник "горожан" Александр Зинченко объяснил, почему не играет в полузащите команды.