Англия

Хосеп Гвардиола задействует украинского футболиста на позиции левого защитника.

Александр Зинченко всю свою карьеру выступал в центре полузащиты. Эту же позицию он закрывает в сборной Украины, однако главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола привык задействовать украинца на левом фланге обороны. Зинченко рассказал о новой для себя роли на футбольном поле.

"Один раз тренировался, двухсторонка была у нас с молодежной командой. Там тайм отыграл (в центре полузащиты — прим. ред.). Видно, не подошел".

"Я всю жизнь играл в центре, а тут уже начал левого защитника. В Ман Сити у меня даже на позиции левого защитника такие функции, что постоянно играю с мячом ближе к центру. Делаю забегания. Оставляю нападающего один в один. Мой нападающий стоит со мной в центре".

"Я создаю пространство, где он может один в один обыграть. Если же нападающий идет помогать своему крайнему защитнику, то я уже подхожу туда поближе к середине поля, где уже и пробить можно и подать. Если бы еще удар у меня был, то можно было бы и пробить", — заявил Зинченко в эфире Youtube-канала Миля.

Напомним, ранее Александр Зинченко рассказал о тренировочном процессе в Манчестер Сити.