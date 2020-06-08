Англия

Чешский полузащитник останется в Лондоне как минимум до конца сезона.

Арендное соглашение между Вест Хэмом и пражской Славией по Томашу Соучеку продлено до конца сезона, сообщил официальный сайт "молотков".

Соучек присоединился к Вест Хэму зимой этого года на правах аренды до, как тогда полагалось, конца сезона. Однако из-за пандемии коронавируса кампания-2019/2020 в Англии не завершится до 30 июня, и "молоткам" пришлось договариваться о продлении сделки.

Станет ли Вест Хэм выкупать Томаша, который в марте был признан лучшим игроком года в Чехии, пока неизвестно.

На счету 25-летнего опорного полузащитника четыре матча за Вест Хэм в рамках Премьер-лиги.