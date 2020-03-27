Полузащитник Томаш Соучек, арендованный Вест Хэмом у Славии, признан лучшим в 2019 году.
Томаш Соучек, фото ФК Вест Хэм
27 марта 2020, 17:22
Соучек набрал 760 баллов, опередив Томаша Вацлика (Севилья, 461) и Владимира Дариду (Герта, 186). Интересно, что два года назад Томаш был 26-м в опросе, а в прошлом году — третьим.
Лучшим тренером Чехии стал наставник Славии Йиндржих Трпишовски, футболисткой года назвали также представительницу Славии Катерину Светкову, и лишь талант года выступает в другой команде: Адам Гложек из Спарты.
Кроме того, Зал славы чешского футбола пополнил форвард Ян Коллер, в свое время блиставший в Андерлехте, Боруссии Д и Монако.
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