Соучек набрал 760 баллов, опередив Томаша Вацлика (Севилья, 461) и Владимира Дариду (Герта, 186). Интересно, что два года назад Томаш был 26-м в опросе, а в прошлом году — третьим.

Лучшим тренером Чехии стал наставник Славии Йиндржих Трпишовски, футболисткой года назвали также представительницу Славии Катерину Светкову, и лишь талант года выступает в другой команде: Адам Гложек из Спарты.

Кроме того, Зал славы чешского футбола пополнил форвард Ян Коллер, в свое время блиставший в Андерлехте, Боруссии Д и Монако.