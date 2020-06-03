Германия

Испанский защитник, скорее всего, вернется в Манчестер Сити.

Главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн рассказал о трансферных планах на ближайшее лето. Немец сомневается, что "быки" будут выкупать Анхелиньо, права на которого принадлежат Манчестер Сити, и Патрика Шика.

"Думаю, нам удастся попасть в четверку лучших в этом сезоне и получить квалификацию в Лиге чемпионов. Даже если это произойдет, я думаю, что мы не купим Шика и Анхелиньо.

У нас строгий план и бюджет, который нужно соблюдать. Если мы не будем продавать игроков, вряд ли мы сможем привлечь новых", — приводит слова Нагельсманна Bild.

Напомним, что Анхелиньо своими выступлениями привлек интерес Барселоны, которая находится в поисках левого защитника.