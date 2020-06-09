Англия

Наставник "ирисок" поделился мнением о молодом форварде.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти выразил поддержку нападающему Мойзе Кину, который пока не сумел проявить себя в ливерпульском клубе.

"Я считаю, что у Мойзе Кина много хороших качеств. Он обладает огромным талантом, а я много раз говорил, что в современном футболе необходим талант.

Но его также необходимо подкреплять сильным характером и профессионализмом. Он – молодой и серьезный парень. Уверен, он сможет добиться успеха", – приводит слова Анчелотти портал Football Italia со ссылкой на Radio Radio.

В текущем сезоне Кин провел 26 поединков в футболке "ирисок", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Рома готова заплатить за Кина около 22 млн евро.