Итальянский форвард может покинуть первый по силе дивизион Англии.
Мойзе Кин, Getty Images
19 мая 2020, 23:52
Нападающий Эвертона Мойзе Кин предстоящим летом может сменить английскую Премьер-лигу на итальянскую Серию А.
Как сообщает Calciomercato, Рома работает над арендой 20-летнего итальянца с последующим правом выкупа на постоянной основе. Источник утверждает, что "волки" готовы выплатить за молодого форварда 20-22 млн евро.
Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы Кина, ведет переговоры с клубами о переходе, поскольку, как ранее сообщалось, его клиент твердо решил вернуться в чемпионат Италии.
Стоит отметить, ранее Мойзе Кин нарушил условия карантина и вызвал гнев со стороны Эвертона. "Ириски" решили наказать молодого форварда, оштрафовав его 100 тысяч фунтов.