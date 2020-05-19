Италия

Итальянский форвард может покинуть первый по силе дивизион Англии.

Нападающий Эвертона Мойзе Кин предстоящим летом может сменить английскую Премьер-лигу на итальянскую Серию А.

Как сообщает Calciomercato, Рома работает над арендой 20-летнего итальянца с последующим правом выкупа на постоянной основе. Источник утверждает, что "волки" готовы выплатить за молодого форварда 20-22 млн евро.

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы Кина, ведет переговоры с клубами о переходе, поскольку, как ранее сообщалось, его клиент твердо решил вернуться в чемпионат Италии.

Стоит отметить, ранее Мойзе Кин нарушил условия карантина и вызвал гнев со стороны Эвертона. "Ириски" решили наказать молодого форварда, оштрафовав его 100 тысяч фунтов.