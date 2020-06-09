Англия

"Синие" присоединились к числу претендентов на хавбека Байера.

Полузащитник Байера Кай Хаверц интересен Челси, утверждает Sky Sports. "Синие" постараются осуществить трансфер в ближайшее окно.

Кроме Челси, интерес к Каю приписывают ряду других клубов, среди которых – Реал и Бавария.

В нынешнем сезоне немецкий футболист забил 15 голов и сделал восемь результативных передач в 38 официальных матчах во всех турнирах.

Челси уже купил у Аякса полузащитника Хакима Зийеха. Также "синие" якобы достигли принципиального согласия о переходе форварда РБ Лейпциг Тимо Вернера и ведут работу над трансфером левого защитника Лестера Бена Чилвелла.