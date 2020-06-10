Англия

"Красные дьяволы" следят за хавбеком Ювентуса.

Правый вингер Ювентуса Федерико Бернардески попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго.

На данный момент неизвестно вступали ли "красные дьяволы" в переговоры со "старой синьорой", которой принадлежит контракт 26-летнего итальянца до 2022 года.

Ювентус не против расставания с игроком. Ранее была информация о том, что туринцы намерены применить Бернардески в качестве разменной монеты в переговорах с Ромой по Дзаньоло и с Челси по Жоржиньо.

В текущем сезоне Бернардески отыграл 24 матча за "бьянконери", отметившись 1 голом и 1 ассистом, в среднем проводя на поле по 45 минут.