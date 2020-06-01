Туринцы не оставляют попыток заполучить любимца Маурицио Сарри.
Федерико Бернардески, getty images
01 июня 2020, 19:57
Ювентус по-прежнему нацелен на полузащитника Челси Жоржиньо и готов предложить Федерико Бернардески взамен, сообщает Gazzetta dello Sport.
Источник утверждает, что Маурицио Сарри до сих пор хочет видеть в своей команде полузащитника, которого привел за собой в Челси.
Пока что непонятно, захотят ли "пенсионеры" отпускать игрока. Ювентус, в свою очередь, готов расстаться с Бернардески.
Напомним, что туринцы также готовы предложить итальянца в обмен на Дзаньоло.