Англия

Менеджер высказался о возможном переезде немца в АПЛ.

Главный тренер Саутгемптона Ральф Хазенхюттль заявил, что нападающий Лейпцига Тимо Вернер сумеет адаптироваться в АПЛ.

"Футбол в Англии очень интенсивный и быстрый. Это, в свою очередь, устраивает Тимо: с его скоростью он является жестоким оружием в правильной команде".

"Ему иногда нужно плечо, чтобы опереться, или немного больше поддержки на поле, но что мне всегда нравилось в нем, так это то, что он забивает голы, которые мало кому удается забить. Дайте ему немного места, и его трудно остановить", — сказал Хазенхюттль Sport Bild.

Ранее директор Лейпцига заявил, что по Вернеру клуб все еще не получал ни одного официального предложения.