Англия

Хавбек не заинтересован в выступлениях в Англии.

Полузащитник Барселоны Карлес Аленья отказался от перехода в английскую Премьер-лигу, информирует издание Sport.

Один из клубов АПЛ предлагал за молодого хавбека около 25 млн евро, однако он намерен вернуться в Барселону.

В январе этого года Аленья перешел на правах аренды в Бетис. В футболке "вердибланкос" 22-летний игрок провел 10 поединков, отличившись двумя ассистами.

Действующий контракт полузащитника с Барселоной рассчитан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что Бетис заинтересован в подписании Аленьи на постоянной основе.