Испания

"Зелено-белые" нацелились на трио игроков каталонцев.

Бетис в ближайшее трансферное окно собирается усилить состав тремя игроками Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.

Речь идет о Хуниоре Фирпо, который ранее уже выступал за "бетикос", Карлосе Аленье, играющем за Бетис на правах аренды, и Рики Пуче.

Источник утверждает, что андалусийцы будут нацелены на полноценный трансфер, но каталонцы будут настаивать на аренде.

Барселона, в свою очередь, собиралась перевести Пуча и Аленью в первую команду со следующего сезона.