"Зелено-белые" нацелились на трио игроков каталонцев.
Хуниор Фирпо, фото getty images
18 мая 2020, 00:53
Бетис в ближайшее трансферное окно собирается усилить состав тремя игроками Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.
Речь идет о Хуниоре Фирпо, который ранее уже выступал за "бетикос", Карлосе Аленье, играющем за Бетис на правах аренды, и Рики Пуче.
Источник утверждает, что андалусийцы будут нацелены на полноценный трансфер, но каталонцы будут настаивать на аренде.
Барселона, в свою очередь, собиралась перевести Пуча и Аленью в первую команду со следующего сезона.