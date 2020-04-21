Испания

А Интер хочет Артура как часть сделки по Лаутаро Мартинесу.

Барселона не намерена выплачивать "клаусулу" нападающего Интера Лаутаро Мартинеса в 111 миллионов евро, поэтому продолжает предлагать "нерадзурри" различных футболистов как часть сделки — сообщает Sky Sports.

Интер не против варианта с обменом, однако хотел бы заполучить Артура, что не устраивает Барселону, которая уже пообещала Мартинесу зарплату в 10 миллионов евро в год.

Каталонцы изначально предлагали Нельсона Семеду и Хуниора Фирпо, но эта пара «змеям» не нужна. Следующий вариант, который предложил чемпион Испании — тот же Семеду и Карлес Аленья, ныне выступающий в аренде за Бетис.

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