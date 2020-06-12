Англия

Сербский хавбек покинет берлинский клуб 30 июня.

Герта не будет продлевать аренду полузащитника Ливерпуля Марко Груйича, которая истекает в конце июня этого года. Спортивный директор берлинского клуба Михаэль Преетц заявил, что 24-летний серб вернется в стан "красных".

"На сто процентов можно утверждать, что аренда Груйича завершится 30 июня. Пришли к договоренности, что он вернется в Ливерпуль".

"Двухлетнее пребывание Груйича в нашем клубе оказалось положительным для всех сторон. Он вернется в Ливерпуль футболистом, который уже набрался опыта и получил необходимую игровую практику. Груйич — очень хороший футболист", — приводит слова спортивного директора Goal.com.

В текущем сезоне Марко Груйич провел за Герту 27 поединков во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал две результативные передачи.