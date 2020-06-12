"Синие" контактировали с агентами футболиста.
Левен Кюрзава, Getty Images
12 июня 2020, 15:50
Защитник Левен Кюрзава имеет еще один вариант продолжения карьеры в Лондоне. Об этом сообщает France Football.
Помимо Арсенала, в столице Англии также на игрока претендует Челси. "Аристократы" даже контактировали с представителями 27-летнего француза.
Контракт Кюрзава с ПСЖ истекает нынешним летом. Подписывать новое соглашение с французским грандом защитник не желает.
На футболиста также претендует Атлетико, а Ювентус и Интер отвергли интерес к защитнику.