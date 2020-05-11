Италия

У французского фулбека этим летом истекает контракт с ПСЖ.

Крайний защитник ПСЖ Левен Кюрзава с большой долей вероятности сменит клубную прописку в летнее трансферное окно, однако итальянские клубы не заинтересованы в футболисте, несмотря на возможность его подписания на правах свободного агента.

Как сообщает FcInterNews, Ювентус и Интер не планируют пытаться оформить переход 27-летнего француза, поэтому Кюрзава, вероятно, придется выбирать среди команд английской Премьер-лиги, в число которых входят Арсенал, Манчестер Юнайтед и Ньюкасл.

Дело в том, что французский защитник требует контракт на пять лет с годовым окладом в 6 миллионов евро. Главный тренер Интера Антонио Конте и вовсе считает, что Кюрзава не впишется в схему игры его команды, в которой задействуются три центрбека.

Ранее сообщалось, что Левен Кюрзава твердо решил покинуть Пари Сен-Жермен, невзирая на желание парижан продолжить с ним сотрудничество.

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