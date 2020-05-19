Испания

"Матрасники" поборются за игрока с Арсеналом.

Мадридский Атлетико положил глаз на защитника Пари Сен-Жермен Левена Кюрзава. Об этом сообщает Marca.

27-летний француз нужен Диего Симеоне для усиление конкуренции на левом фланге обороны, где у "рохибланкос" есть лишь один Ренан Лоди.

Кюрзава является интересным вариантом также для лондонского Арсенала, с которым у фулбека уже был определенный разговор.

Игрок летом станет свободным агентом, а потому любой из клуб сможет подписать его абсолютно бесплатно.

В нынешней кампании Кюрзава провел 23 матча в составе Пари Сен-Жермен, отметившись одним голом.