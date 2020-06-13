Англия

Вратарь Вест Хэма Лукаш Фабиански рассказал о подготовке к возобновлению сезона в АПЛ.

Лукаш Фабиански и его товарищи по Вест Хэму не считают себя отрезанным от остального мира и постоянно чувствуют поддержку болельщиков.

"Приходилось слышать, что кто-то чувствует себя на карантине отрезанным от всего мира, но это не так, – цитирует вратаря официальный сайт Вест Хэма. – Мы ведь общаемся с людьми с помощью различных способов связи, и они постоянно говорят о том, что поддерживают нас. Или даже если я просто проезжаю по улице на машине, а кто-то меня узнал и мы обменялись какими-то знаками. На самом деле это очень важно, и каждый чувствует поддержку каждого".

"В целом мы все пребываем в приподнятом настроении: вернулись к полноценным тренировкам, провели первый полноценный спарринг, теперь с нетерпением ждем официального матча".

"Все абсолютно спокойны, поскольку дважды в неделю все проходят тестирование, соблюдают меры безопасности, и нет смысла опасаться заражения".

После 29-ти туров Вест Хэм занимает 16-е место, но опережает 18-е место лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Первый матч после карантина Вест Хэм проведет 20 июня против Вулверхэмптона.