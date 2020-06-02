Англия

"Ириски" заинтересованы в бразильском хавбеке.

Полузащитник Наполи Аллан в летнее трансферное окно может перебраться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, "ириски" готовы предложить за 29-летнего бразильца 30 миллионов евро.

Эвертон также подготовил для Аллана контракт, по условиям которого футболист будет получать 6 миллионов евро в год плюс бонусы, если этот трансфер состоится.

В текущем сезоне Аллан провел 16 матчей в Серии А, в которых забил один гол и отдал один ассист. Сообщалось, что бразильский хавбек намерен покинуть Наполи.