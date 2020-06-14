Англия

Лондонские команды претендуют на голкипера Ромы.

Пау Лопес входит в список интересов Челси, Тоттенхэма и Вест Хэма, передает Football Espana со ссылкой на Estadio Deportivo.

Источник утверждает, что голкипер близок к тому, чтобы сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне Лопес провел 34 поединка в составе "джаллоросси", пропусти 43 гола.

Отметим, что испанский голкипер ранее получил повреждение запястья на одной из тренировок Ромы.