Лондонские команды претендуют на голкипера Ромы.
Пау Лопес, getty images
14 июня 2020, 15:04
Пау Лопес входит в список интересов Челси, Тоттенхэма и Вест Хэма, передает Football Espana со ссылкой на Estadio Deportivo.
Источник утверждает, что голкипер близок к тому, чтобы сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно.
В текущем сезоне Лопес провел 34 поединка в составе "джаллоросси", пропусти 43 гола.
Отметим, что испанский голкипер ранее получил повреждение запястья на одной из тренировок Ромы.