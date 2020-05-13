Голкипер повредил запястье на первых занятиях римлян.
Пау Лопес, Getty Images
13 мая 2020, 14:59
Голкипер Ромы Пау Лопес выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Испанский вратарь получил травму запястья на одном из первых занятий "волков" после выхода с паузы. По предварительным прогнозам восстановление футболиста займет около четырех недель.
Таким образом, 25-летний страж ворот рискует пропустить первые матчи Ромы после возобновления сезона в Серии А.
В текущем сезоне Лопес провел 34 поединка в составе "джаллоросси", пропусти 43 гола.
Ранее сообщалось, что Рома занялась поисками замены арендованному защитнику Крису Смоллингу.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.