Англия

Испанец считает, что форвард останется в команде.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился своим мнением о ситуации с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом, которого связывают с уходом из клуба.

"Мы ведем много переговоров с Пьером, его семьей и агентом. Я уверен, что мы сможет найти решение, которое устроит все стороны.

В данный момент я очень доволен его выступлениями и поведением. Думаю, у нас с ним отличные отношения, которые позволяют нам обсуждать многие вещи лично. Насколько я знаю, он всем доволен в клубе", – приводит слова Артеты портал Goal.com.

Действующий контракт Обамеянга с Арсеналом рассчитан до июня 2021 года.

Ранее в подписании 30-летнего игрока были заинтересованы Челси, МЮ, Интер и ПСЖ.