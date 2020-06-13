Французский центрбек может перебраться в стан "канониров".
Дайот Упамекано, Getty Images
13 июня 2020, 22:56
Центральный защитник Лейпцига Дайот Упамекано в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку и оказаться в английской Премьер-лиге.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, 21-летний француз решил перебраться в Арсенал, несмотря на серьезный интерес Милана и многих других европейских клубов.
"Россонери" рассматривали Упамекано в качестве приоритетного варианта в вопросе усиления центральной линии обороны, однако лондонский клуб предложил Лейпцигу более выгодное финансовое предложение.
Потенциальный трансфер Дайота Упамекано оценивается примерно в 45 миллионов евро, несмотря на истекающий контракт в 2021 году. Сообщалось, что француз уйдет из Лейпцига летом, если не продлит соглашение.