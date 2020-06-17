Англия

Испанский специалист встретится со своим бывшим помощником в противостоянии Манчестер Сити и Арсенала.

Манчестер Сити примет на своем поле Арсенал в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Интересным этот матч будет и ввиду противостояния главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы со своим бывшим ассистентом Микелем Артетой, который ныне возглавляет лондонский клуб.

"Мы очень заняты нашей работой, поэтому иногда у нас не хватает времени даже на то, чтобы отправить друг другу сообщение. Несмотря на это, я знаю, что мы очень хорошие друзья".

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"Я очень рад, что у него все хорошо, и он счастлив в Арсенале. Я хорошо знаю, на что он способен. Было приятно работать вместе, и я считаю его невероятным специалистом. Микель был неотъемлемой частью успеха Манчестер Сити в последние годы".

"Я буду рад встретиться с ним снова и увидеть то, как его команда сыграет против нашей. Даже во время поединка, дружба в конце — это самое главное. Наша дружба никогда не будет сломлена, хотя сейчас мы являемся соперниками", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, матч Манчестер Сити — Арсенал состоится в среду, 17 июня. Начало поединка — в 22:15 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.