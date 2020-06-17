Англия

Испанец получил повреждение лодыжки.

Защитник мадридского Реала Дани Карвахаль рискует пропустить поединок с Валенсией из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Marca.

Испанский фулбек получил повреждение лодыжки во встрече с Эйбаром в минувший уикенд и не принимал участия в последних тренировках команды. Защитник занимался по индивидуальной программе и в ближайшее время должен пройти повторное тестирование.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 33 поединка в футболке "сливочных", отличившись одним голом и семью ассистами.

Матч Реал – Валенсия в 29-м туре Примеры состоится в Мадриде в четверг, 18 июня, и начнется в 23:00 по киевскому времени.