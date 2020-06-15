Испания

Не желающий уходить из клуба валлиец провел уже четверть тысячи игр за мадридцев.

Гарет Бэйл сыграл за Реал в 28-м туре Ла Лиги против Эйбара (3:1), выйдя на замену на 61-й минуте уже при счете, который остался финальным. Этот матч стал для валлийца 250-м в форме Реала. После поединка президент "королевского клуба" Флорентино Перес вручил Гарету памятную футболку.

Семь лет назад Бэйл перешел в Реал из Тоттенхэма в качестве самого дорогого игрока мира на тот момент. Он забил 105 голов за клуб, а Реал при нем одержал 162 победы, подсчитал официальный сайт мадридцев.

Бэйл забивал в четырех финалах: Барселоне в Кубке Испании (2:1), Атлетико в Лиге чемпионов (4:1), Сан-Лоренсо на клубном чемпионате мира (2:0) и Ливерпулю также в ЛЧ (3:1).

В текущей кампании этот матч стал для Гарета лишь 19-м за клуб. Больше всего игр он провел в сезоне-2014/15 – 48, а чаще всего играл в дерби против Атлетико – 20 игр.

Матч против Эйбара был юбилейным и для Зинедина Зидана – француз провел 200-ю игру во главе Реала.