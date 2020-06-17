Другие четверо игроков согласились остаться с "вишенками" до конца сезона.
Райан Фрейзер, Getty Images
17 июня 2020, 21:25
Вингер Борнмута Райан Фрейзер отказался продлить контракт, который истекает в конце этого месяца, сообщил официальный сайт клуба. Таким образом, он покинет "вишенок" посреди сезона, 30 июня.
26-летний Фрейзер в нынешнем сезоне забил один гол и сделал четыре ассиста в 28 матчах Премьер-лиги.
Защитники Саймон Фрэнсис, Эндрю Сермен и Чарли Дэниелс, а также вратарь Артур Боруц согласились подписать соглашение до окончания текущего сезона.
Капитан Борнмута Фрэнсис в нынешнем сезоне сыграл в 18 матчах во всех турнирах, вице-капитан Сермен – в 9 играх, Боруц 29 раз оказывался в запасе, а Дэниэлс продолжает восстанавливаться после серьезной травмы колена.
Борнмут возобновит выступления в Премьер-лиге матчем против Кристал Пэлас на Виталити Стэдиум в субботу, 20 июня.