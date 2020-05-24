Один из двух выявленных в новой волне тестирования в АПЛ выступает за "вишенок".
Игроки Борнмута, getty images
24 мая 2020, 15:30
Один из игроков Борнмута болен коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.
Имя игрока не разглашается. Футболист будет находиться на самоизоляции в ближайшие семь дней.
После необходимого карантина игрок вновь пройдет тестирование и только после этого сможет вернуться к тренировкам.
Напомним, что после тестирования, которое проводилось 19, 21 и 22 мая, в английской Премьер-лиге было выявлено еще два заболевших.