Англия

Аарон Рамсдейл не понимает, как он умудрился заразиться.

Положительный результат теста на коронавирус голкипера Борнмута Аарона Рамсдейла, ранее подтвержденный клубом, шокировал футболиста — сообщает Sky Sports.

"За два дня до теста с положительным результатом я сдавал тест, который был отрицательным, – удивляется 22-летний вратарь. – Я пытался разобраться, где я мог заразиться, но так и не смог. За эти два дня я делал то же самое, что и во время всего карантина. Соблюдая все меры предосторожности, я выходил только в супермаркет за продуктами и ездил на заправку".

Ранее сообщалось, что в результате тестирования с 19-го по 22 мая было получено два положительных результата.

Воспитанник Шеффилд Юнайтед в нынешнем сезоне провел 27 матчей за Борнмут.