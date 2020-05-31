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Подписание бразильца из Челси было не такой выгодной сделкой, как это могло показаться поначалу.

Прошлой весной Давид Луис продлил контракт с Челси, однако уже через несколько месяцев перешел в Арсенал, где заменил Лорана Косельни.

"Канониры" заплатили за бразильца всего 8 млн фунтов Челси, но клубу бразилец обошелся в три раза дороже. Кроме 8 млн фунтов Челси, Арсенал заплатил еще 6 млн посредникам и 10 млн фунтов зарплаты футболисту – всего 24 млн фунтов, сообщает The Athletic.

Скорее всего, Арсенал не продлит контракт с Давидом Луисом, и он покинет клуб по окончанию сезона. Дело в том, что если "канониры" воспользуются опцией продления соглашения, они будут обязаны выплатить еще несколько миллионов фунтов агентам и сохранить игроку десятимиллионную зарплату.

Давид Луис уже несколько раз признавался, что хотел бы закончить карьеру в Бенфике и даже уже разговаривал с президентом "орлов" о возможном переходе.