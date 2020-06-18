Англия

Немецкий нападающий рад, что с июля станет частью Челси.

Челси официально объявил о договоренности с РБ Лейпциг и самим футболистом по трансферу Тимо Вернера. Немец утверждает, что очень счастлив новому повороту в карьере.

"Я рад, что стану игроком Челси, преисполнен гордости, что перехожу в этот великий клуб", — цитирует Вернера официальный сайт Челси.

"Конечно же, я хочу поблагодарить РБ Лейпциг, клуб и болельщиков, за четыре великолепных года. Вы всегда будете в моем сердце".

"С нетерпением ожидаю следующий сезон с моими новыми одноклубниками, новым тренером и, конечно же, болельщиками Челси. Нас ожидает очень успешное будущее вместе".

Это уже второй крупный трансфер Челси нынешним летом. Ранее клуб подписал хавбека Аякса Хакима Зийеха.