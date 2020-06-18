Англия

Чешский форвард может перебраться в чемпионат Англии.

Нападающий Лейпцига Патрик Шик, контракт которого принадлежит Роме, в будущее трансферное окно может перейти в Ньюкасл. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "сороки" стали главными претендентами на подписание 24-летнего чеха после того, как у Лейпцига истек срок опции выкупа футболиста за 29 миллионов евро.

Несмотря на то, что "быки" пытаются снизить цену на Шика, поскольку не желают выплачивать требуемую сумму, теперь Рома может вести переговоры с другими заинтересованными клубами, в число которых входят Ньюкасл, Тоттенхэм, Эвертон и Севилья.

В текущем сезоне Шик провел 22 поединка в футболке Лейпцига, отличившись девятью голами и тремя ассистами.