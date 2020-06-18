Англия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Англии.

Тоттенхэм сойдется в противостоянии с Манчестер Юнайтед в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch не выделила явного претендента на победу, однако считает шансы "красных дьяволов" на успех более высокими.

Так, на победу Манчестер Юнайтед коэффициент составляет 2,45, а вероятность успеха Тоттенхэма оценивается показателем 2,95. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,45.

Любители неожиданных исходов и больших коэффициентов могут поставить на событие "Обе команды забьют в 1-м тайме / во 2-м тайме: Да / Да". Вероятность данного события оценивается в показатель 15,00.

Напомним, матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед состоится в пятницу, 19 июня. Начало поединка — в 22:15 по киевскому времени.