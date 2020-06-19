Англия

Шотландский вингер отказался продлевать контракт с клубом.

Главный тренер Борнмута Эдди Хау признался, что больше не будет выпускать на поле вингера Райана Фрейзера, который не захотел продлевать контракт с "вишенками" до конца текущей кампании.

Контракт 26-летнего Райана действует до конца месяца, и он мог бы сыграть еще в двух матчах Борнмута, но этого не случится.

"Фрейзер уже сыграл свой последний матч за клуб. В оставшихся девяти матчах он принимать участия не будет", — цитирует Эдди Хау Sky Sports.

"Мне нужны только футболисты, полностью сконцентрированные на борьбе за выживание, которая нам предстоит. Я уже жду, когда мы с нашей командой будем сражаться за это".

В отличие от Фрейзера, четверо игроков не побоялись получить травму и продлили контракт с Борнмутом до конца нынешнего сезона. Это Эндрю Серман, Чарли Дэниэлс, Саймон Фрэнсис и Артур Боруц.

Фрейзер перешел в Борнмут в 2013 году из Абердина. После ударного прошлого сезона он отметился лишь одним голом и четырьмя ассистами в 28 играх Премьер-лиги в этом розыгрыше.

"Вишенки" идут на 18-м месте в Премьер-лиге, отставая на 2 очка от 15-го Брайтона. Следующий матч команда сыграет с Кристал Пэлас 20 июня.