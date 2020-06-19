Англия

"Синие" не думают о продаже французского полузащитника этим летом.

Сегодня появились слухи, что Челси готов расстаться с Нголо Канте, чтобы инвестировать средства в переход Кая Хаверца из Байера.

Однако, как сообщает ESPN, "синие" не думают о продаже 29-летнего футболиста. К тому же, сам Канте счастлив выступать за лондонскую команду.

Контракт Нголо с Челси рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что не так давно Канте приступил к контактным тренировкам в Челси.