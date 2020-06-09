Англия

Полузащитник Челси Нголо Канте преодолел свой страх перед коронавирусом.

Нголо Канте перешел от индивидуальных тренировок на базе Челси к групповым контактным занятиям — сообщает The Telegraph.

Из-за опасений заразиться коронавирусом полузащитник сборной Франции отказывался посещать тренировки, на что получил разрешение от клуба.

Челси готовился к тому, что сезон придется завершать без Канте, однако в конце мая Нголо начал индивидуальные тренировки на базе в Кобхэме, а теперь присоединился к товарищам по команде.

Сезон-2019/20 в АПЛ возобновится в следующую среду, 17 июня. Челси проведет первый матч 21 июня против Астон Виллы.