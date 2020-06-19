Англия

"Синие" могут оформить очередной громкий трансфер.

Полузащитник леверкузенского Байера Кай Хаверц может сменить клубную прописку и перебраться в Челси. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, главный тренер "пенсионеров" Фрэнк Лампард лично заинтересован в приобретении 21-летнего немца и готов ради его трансфера пойти на продажу Нголо Канте.

В текущем сезоне немецкий полузащитник провел 39 поединков в футболке "фармацевтов", забив 15 голов и совершив 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что Кай Хаверц хочет перейти в клуб, где ему гарантируют место в стартовом составе. Появлялась информация, что талантливый хавбек предпочитает перебраться в мадридский Реал.