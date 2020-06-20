Англия

Главный тренер Вест Бромвича Славен Билич рассказал о том, какие задачи стоят перед его командой.

Славен Билич уверен в своей команде и сумел найти положительный для Вест Бромвича момент в карантине.

"Сейчас всем будет непросто и непривычно, но главное не меняется: мы стремимся в Премьер-лигу, – цитирует главного тренера Вест Бромвича Sky Sports. – Мы были за то, чтобы доиграть сезон, а та позиция, которую мы занимаем, дает нам повод для оптимизма".

"Глупо думать, что мы уже в Премьер-лиге. Сейчас никто не сможет сказать, как будут развиваться события. Нам предстоит сыграть 9 матчей за месяц, а это чертовски много, и неизвестно, как это удастся выдержать. К тому же играть придется без болельщиков... Вопросов очень много, и ответы на них даст только игра и результаты".

"Мы верим в себя, мы будем играть в свой фирменный зрелищный и атакующий футбол. Скажу, что в карантине был и положительный момент: все наши травмированные игроки восстановились, и теперь мы не имеем кадровых проблем".

После 37-ми туров Вест Бромвич занимает второе место в Чемпионшипе, отставая от Лидса на одно очко и на шесть пунктов опережает Фулхэм.

В субботу, 20 июня, Вест Бромвич примет Бирмингем в мидлэндском дерби.

Ранее о готовности к возобновлению сезона рассказал главный тренер лидирующего в Чемпионшипе Лидса Марсело Бьелса.